Pistocchi: “L’AIA deve preparare gli arbitri,ma ogni giornata vedo assurdità”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, Mediaset: “Ciò che mi risulta è che ci sia la seria possibilità di non avere un rappresentante ai prossimi Mondiali. Il discorso di Boggi, che condivido, è quello della crescita qualitativa del movimento. Il primo obbligo che ha l’AIA è quello di preparare gli arbitri, ogni domenica vedo partite e ancora noto cose assurde. I buoni arbitri si scelgono partendo dalle serie inferiori, è questo che diventa il lavoro fondamentale per l’AIA. Rizzoli in teoria dovrebbe essere uno che conosce le cose nel dettaglio, in pratica vedo che vengono delineati due arbitri molto giovani per due partite importanti. Piccini in Brescia-Udinese è stato salvato dal VAR, Giua a Napoli ha avuto l’arroganza di non ascoltare Abisso. Poi abbiamo visto cos’è successo anche in Parma-Lazio. La risposta di Nicchi a Commisso è brutta, una risposta che non dovrebbe dare il Presidente dell’AIA. Nicchi si avvia al quarto mandato, una grave irregolarità che bisognerebbe sanare. L’AIA è una delle sette branche della Federazione. Credo che il protocollo VAR sia sbagliato e le modifiche apportate non ne hanno migliorato la gestione. La VAR è stata fortemente voluta da Tavecchio, ad oggi si vedono fare errori che in passato non si vedevano. “