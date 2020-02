Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Pareggio di carattere del Napoli Under 16”

PERUGIA-NAPOLI 2-2

PERUGIA – Patata; Tempesta, Grassi, Dottori, Parolisi, Paladino, Sirci (C), Buzzi, Lolli, Seghetti A disp. Moro, Cicioni, Passquieti, Budelli, Volpi, Della Vedova, Lorenzini All. Campese

NAPOLI – Boffelli; Marchisano, Giannini, Gioielli, Frulio, Pontillo, Di Dona, De Pasquale (40’ Di Palma), Pesce (C), Marranzino (40’ Flora), Scognamiglio (77’ Di Leo) A disp. Provitolo, Di Leo, Palmini, Di Palma, Flora, Conte Ma., Conte M., Esposito All. Bevilacqua

Marcatori: 5’ Pesce (N); 17’ Buzzi (P); 70’ Buzzi (P) rig.; 74’ Frulio (N)

Note: Ammoniito: Di Palma (N); Espulso: Marchisano (N)

PERUGIA – Inizio di partita in terra umbra dove il Napoli di mister Bevilacqua cercherà il riscatto dopo la sconfitta interna contro la Roma. Al primo affondo gli azzurri passano con il bomber Pesce che con un diagonale batte il portiere Patata. I padroni di casa però reagiscono e pareggiano con Buzzi, non impeccabile la difesa dei partenopei. Il match però resta al Napoli che però manca di precisione sotto porta. Nel finale di secondo tempo accade di tutto. Rigore per gli umbri realizzato da Buzzi, gli azzurri pareggiano dopo pochi minuti su Frulio su azione da calcio d’angolo e poi i partenopei restano in dieci per il doppio giallo ai danni di Marchisano. Un punto che fa morale dopo la sconfitta contro la Roma, domenica prossima sfida casalinga contro la Salernitana ultima in classifica.

Alessandro Sacco