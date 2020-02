Chiariello: “Finalmente lo scudetto non ha più un unico padrone!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “E’ il giorno della riapertura dei giochi, lo scudetto non ha più un unico padrone. Tracce di Sarrismo pochissime, la Juventus è in grande difficoltà fisica e mentale. Sarri sulla graticola, Conte vince un derby da sballo, ma attenzione che tra i due litiganti può godere il terzo: vincendo a Parma si porta ad un punto dalla coppia regina. Finalmente un campionato con tre contendenti e non più la solita noia”.