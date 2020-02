Ancora un infortunio per lo sfortunatissimo Leonardo Pavoletti. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’attaccante del Cagliari infatti, si è lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio sinisitro, lo stesso che era stato interessato a fine agosto. Dunque per lui si presuppone che sia stagione finita, dato che si opererà di nuovo. Assenza importante per il Cagliari in vista della gara contro il Napoli, anche se Pavoletti non ha praticamente mai giocato quest’anno.