Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 15 vince sul campo del Perugia”

PERUGIA-NAPOLI 0-2

PERUGIA – Bulgarelli; Romano, Gennaioli, Felici, D’Alessandro, Scarabattoli (49’ Nuti), Muttola, Ravanelli (49’ Virgillito), Zhupa (49’ Di Rienzo), Tamai (49’ Patrignani) A disp. Poerio, Patrignani, Martinetti, Leone, Virgillito, Di Rienzo, Nuti, Fagotti All. Del Bene

NAPOLI – Iovino; Romano (64’ D’Amora), Russo D. (52’ Musto), Peluso, D’Avino, Mazzone (64’ Manzo), Vilardi (62’ Grieco), Carbone, Solmonte (52’ Miele), Russo L. (C) (52’ D’Amora), Milo (62’ Tortora) A disp. Pellino, Di Lauro, D’Amora, Manzo, Musto, Grieco, Tortora, Mele, D’Antonio All. Sorano

Marcatori: 31’ Vilardi (N); 58’ Carbone (N)

Note: Ammonito: D’Alessandro (P); Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t.

PERUGIA – Inizio di partita in terra umbra per il Napoli di Sorano che cerca un successo dopo il pari interno contro la Roma. Gli azzurrini classe 2005 partono subito forte andando un paio di volte vicino al vantaggio, ma senza trovare la via della rete. La compagine partenopea continua il forcing offensivo, ma trova al momento sulla strada il portiere di casa Bulgarelli attento. Il Perugia però va ad un passo dal vantaggio, ma la difesa del Napoli si salva in extremis, correndo però un grosso pericolo. Il match però lo sbloccano gli azzurrini con una splendida rete di Vilardi che piazza la palla sotto l’incrocio. Inizio di ripresa dove i partenopei cercano la rete del raddoppio. I padroni di casa rischiano di farsi del male da soli, ma si salvano in extremis. Il Napoli raddoppia con Carbone lesto a depositare in rete su azione da calcio d’angolo. Nel finale di partita, il Perugia cerca di accorciare le distanze ma Iovino si oppone in più di una circostanza. Successo che consente agli azzurrini di essere primi in classifica e al prossimo turno sfida casalinga contro la Salernitana.

Alessandro Sacco