L’episodio di Milik non è l’unico: Kjaer-Llorente brucia ancora

I CASI

Milik cade nell’area del Lecce dopo il contatto con Donati, il fallo di Kjaer su Llorente in Napoli-Atalanta. Insomma, mai come in questo caso si può dire che a due pesi sono state utilizzate le medesime misure perché così come in occasione di Napoli-Atalanta e del contatto tra Llorente e Kjaer. Anche stavolta l’arbitro non ha ritenuto di doversi far assistere dal Var per eventualmente modificare la decisione presa in diretta. Dopo il pareggio contro l’Atalanta gli azzurri sollevarono un gran polverone con Ancelotti che successivamente al raduno con gli arbitri chiese espressamente spiegazioni al designatore della serie A Rizzoli sul caso specifico.

«In Napoli-Atalanta abbiamo sbagliato», furono le parole di Rizzoli. E ora? Il dubbio resta. «Ci sta vincere, perdere o pareggiare e non sta a me dirlo», ha aggiunto ieri Giuntoli. «Ma livello societario non possiamo accettare che l’arbitro non sia andato a rivedere l’azione incriminata». Parole che non necessitato di ulteriori spiegazioni. Tanto è vero che lo stesso Giuntoli si è lasciato andare anche sul futuro del Napoli. «L’obiettivo più importante era ripartire e lo abbiamo fatto, dove arriviamo non lo so. Dobbiamo ritrovare solidità ed equilibrio. Abbiamo concesso e fatto vedere i nostri limiti. È un’annata di rincorsa». Fonte: Il Mattino