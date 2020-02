Ufficiale: Il Napoli e Kappa insieme per altre due stagioni

Lo sponsor tecnico Kappa, ha annunciato il rinnovo con la SSC Napoli. È arrivato il comunicato ufficiale del club azzurro allontanando ogni dubbio su un possibile cambio dello sponsor. Come annunciato dalla dirigenza attraverso i suoi canali societari: “il Gruppo BasicNet e la SSC Napoli S.p.A. sono lieti di annunciare il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione fra la società partenopea, già vestita Kappa dal 2015, ed il marchio del Gruppo torinese per due ulteriori Stagioni Sportive”. Il comunicato poi prosegue: “Il rinnovo di due anni rispetto l’accordo in scadenza al 30 giugno 2020 è stato fortemente voluto da Marco Boglione – Presidente della BasicNet Spa – e da Aurelio De Laurentiis – Presidente della SSC Napoli – nell’ottica di poter discutere i termini di un nuovo accordo di più lungo periodo senza interferire con l’andamento delle attività industriali correlate già in corso per le prossime due stagioni sportive”.