Il Mattino: top e flop dell’attacco azzurro in Napoli/Lecce. Si salva solo uno

Il Mattino: top e flop dell’attacco

6 POLITANO

Esordio da titolare al San Paolo, cerca subito di impressionare con diversi colpi e buone giocate. Bravo, in avvio, a bruciare Donati, poi pecca di leziosità e dimostra quanto sia ancora fondamentale Callejon negli equilibri del Napoli. Però ha coraggio e destrazza. E Donati e Barak ballano spesso.

5,5 MILIK

Nel primo tempo cestina due grandi occasioni, al 9’ di testa ed al 19’, in coabitazione con Zielinski. Trova il pareggio seppure quasi sbagliando da pochi passi, nel finale acceso non si vede in area come dovrebbe e anche in occasione del rigore subisce passivo l’ingiusta decisione dell’arbitro.

5,5 INSIGNE

Avvio poco brillante, poi diversi passaggi chiave, qualche assist intelligente e qualche tiro poco preciso: però abbassa troppo testardamente la testa e quando la difesa del Lecce diventa una specie di muro, lui non trova il colpo magico che sarebbe servito. Esce alla mezz’ora della ripresa.