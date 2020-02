Mario Rui: “Avevamo cominciato bene, ma poi siamo calati fisicamente”

L’ANALISI DI MARIO RUI

Il migliore del reparto è Mario Rui che tra l’altro nel primo tempo con la sua spinta sulla fascia sinistra regala i primi due assist non concretizzati in gol di testa da Milik (nella prima occasione) e da Zielinski nella seconda. «Ci siamo allungati, abbiamo cominciato a fare quello che volevano loro. Si abbassavano tutti, aspettavano un nostro errore per ripartire, così facendo la squadra si allungava creando spazi, questa è la chiave dove siamo andati in difficoltà».

Ha detto a Radio Kiss Kiss aggiungendo. «Si veniva da un periodo dove si stavano facendo le cose molto bene, eravamo in fiducia. Abbiamo cominciato la partita col piglio giusto, sul secondo gol c’è stato un calo fisico e di condizione. Per diventare di nuovo una squadra forte bisogna essere equilibrati e dare continuità al gioco, senza avere alti e bassi, lavorando su certe cose che si stavano facendo bene». Fonte: Il Mattino