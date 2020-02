Chiariello: “Giua era lo stesso arbitro del ‘piscinazo’ di Cristiano Ronaldo”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione Campania Sport: “La condizione di Kalidou Koulibaly è indecente, cattiva sotto ogni punto di vista. Sembra peggio del primo brutto anno di Koulibaly. L’Europa? Tutte favole: ormai il vero obiettivo della stagione è la Coppa Italia. Alla vigilia della sfida con l’Inter in TIM Cup, di conseguenza, è normale fare turnover contro il Lecce: se non contro questi avversari, quando?!” .

Sull’episodio di Milik: “Il rigore non dato al Napoli? Non usare il VAR è segno di stupidità. Se qualcuno mi dice che ho sbagliato e ho la possibilità di rivedere, io dico grazie. Non è una questione di umiltà, ma di intelligenza. Antonio Giua era lo stesso arbitro del ‘piscinazo’ di Cristiano Ronaldo. Ed è lo stesso che ha fatto i presuntuoso contro il Napoli quando dal VAR lo ha chiamato un arbitro più esperto che di certo non gli ha detto: ‘Vuoi il caffè o ti porto la pizza?’. Lo ha richiamato, ma il direttore di gara non ne ha voluto sapere. Io voglio sentire le conversazioni. La Juve ha perso a Verona con un rigore? E’ un miracolo”.