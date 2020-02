DIFESA – Contro l’Inter tornerà dal primo minuto Manolas

Il Napoli non ha neanche il tempo di leccarsi le ferite dalla sconfitta interna contro il Lecce che è già proiettato alla sfida di mercoledì sera in Coppa Italia contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, in difesa ci sarà il rientro di Manolas dal primo minuto, dopo lo stop contro i salentini, anche per la nascita della figlia. Uno tra Maksimovic e Koulibaly al fianco del greco. Per il resto Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, con Hysaj squalificato. In porta ballottaggio Meret-Ospina.

La Redazione