Bocciate le scelte di Gattuso: quei due centrali contemporaneamente…

Le scelte di Gattuso fanno discutere. A cominciare da quella di reinserire in squadra, contemporaneamente, la coppia di centrali di difesa, Koulibaly-Maksimovic. La Gazzetta dello Sport di stamattina, per esempio, boccia nettamente Gennaro Gattuso dopo Napoli-Lecce. Soprattutto per questa decisione, visto poi il rendimento mediocre dei due difensori.

Il quotidiano spiega, inoltre, anche il passo indietro del Napoli. L’ambiente cominciava a ripensare all’Europa, ma gli azzurri sono stati sopraffatti dal maggior equilibrio degli avversari in questione e da alcune prestazioni imbarazzanti da parte dei singoli. A questo, come ribadisce il giornale, vanno aggiunte anche alcune scelte non proprio illuminate del tecnico.