Ufficiale, esonerato Semplici: alla SPAL arriva Gigi Di Biagio

Era solo questione di ore, mancava solo l’ufficialità ed è arrivata. Esonerato Semplici, il tecnico, anzi l’ormai ex tecnico della Spal. Fatale, per lui, la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. A comunicarlo è la stessa società ferrarese attraverso il proprio sito: “SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ ⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni”. Al suo posto pronto l’ex allenatore della nazionale Under 21, Gigi Di Biagio