SKY, lo studio – Preoccupante la fragilità del Napoli

In sintesi il commento dello studio Sky a Napoli/Lecce – La fragilità del Napoli è preoccupante. Dopo una buona mezz’ora degli azzurri, che non si sono portati in vantaggio per colpa degli attaccanti, il Napoli ha subito la rete leccese e qualcosa è successo. C’è stato poi un episodio che poteva cambiare la gara, nel risultato, almeno, che è quello del presunto rigore su Milik, punito con il giallo per simulazione, ed un Lecce che ha giocato un ottimo secondo tempo. Il Napoli prende troppi gol, d’altra parte la squadra di Liverani è una squadra che dà il meglio in trasferta, mentre il Napoli ha perso il 50% dei suoi punti al San Paolo…