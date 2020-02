SKY, Giuntoli: “Non accettiamo che non si rivedano i dubbi al Var!”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni Sky esprime il parere della società azzurra sul caso Milik: “In campo si è visto nettamente il tocco, l’arbitro ha poi ammonito il calciatore. Quello che noi chiediamo, è che, vista l’esistenza del Var, lo si utilizzi. Perchè non andare a vedere? E’ quello che non accettiamo, non il possibile errore di un arbitro, o il perdere e il vincere. Non è la prima volta che accade, ci sono stati diversi episodi, anche in precedenza. Non so se dal Var si sia chiesto a Giua di andare a rivedere l’episodio, ma visto il tempo in cui si è discusso, penso di sì. Noi vorremmo solo chiarezza, Milik ha accentuato, ma il Var avrebbe chiarito al direttore di gara che il fallo c’è stato e anche la simulazione non era corretta…Poi, che la stagione del Napoli, abbia altri problemi a carattere tecnico, tattico e di altra natura è un altro discorso…”