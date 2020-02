SKY – Liverani: “Abbiamo provato a far correre il Napoli indietro”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, dopo aver conquistato tre punti importantissimi al San Paolo, interviene ai microfoni Sky: “Abbiamo subito molto nei primi 25 minuti, non riuscivamo a giocare, siamo rimasti schiacciati, poi, abbiamo preso coraggio. Abbiamo provato a far correre il Napoli indietro, noi l’avevamo preparata così, perchè è l’unico modo per mettere il Napoli, che è una squadra forte, in difficoltà. Saponara ha scelto Lecce con grande serietà, molti mi parlavano della sua lunaticità, invece è un ragazzo sensibile, che ha qualità… I giocatori determinano nelle scelte, i giocatori determinano sui numeri”