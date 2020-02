SKY, Gattuso: “Non si può prendere un gol se si è in otto contro due…”

Gattuso, a fine gara, interviene ai microfoni Sky per commentare Napoli/Lecce: “I gol si possono sbagliare, ma la squadra è fragile, senza veemenza, non si riesce ad avere cattiveria, si è passivi. Ci rivedremo la partita insieme, bisogna lavorare per non far crossare, non si può perdere le proprie sicurezze dopo la prima cosa che ti va male. A volte stiamo là, in posizione, non andiamo in pressione, ciò che mi dispiace è che oggi abbiamo dato un’altra mazzata ai nostri tifosi che avevano ritrovato un po’ di entusiasmo. Non basta giocare mezz’ora, il calcio è fatto di due fasi. Se ripenso al gol, eravamo otto contro due, non puoi mai prendere gol in queste circostanze, mai…Lapadula oggi strappava palla e noi eravamo tutti lì, per cui, non c’entra l’eventuale stanchezza di Koulibaly e Maksimovioc al rientro. Sul’ episodio di M ilik, dico che andare a rivedere non costa nulla, se il Var c’è, usiamolo…”