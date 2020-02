Serie B: Vittoria di rigore dell’Entella, pareggio invece all’Arena Garibaldi

Domenica 9 febbraio ore 15:00

Entella-Pescara 2-0 De Luca (E) rig. 55′, Rodriguez (E) rig. 50′

Pisa-Chievo 1-1 Meggiorini (C) 8′, Lisi (P) 56′

Entella-Pescara. La prima occasione arriva al 9′ col tentativo alto di pochissimo di Mazzitelli, col passare dei minuti i padroni di casa alzano il ritmo e al 32′ De Luca calcia a botta sicura centrando il palo. Al 35′ lo stesso De Luca aggiusta la mira e incrocia col destro nell’angolino per l’1-0 ligure che chiude i primi 45 minuti. Nella seconda frazione l’Entella raddoppia dal dischetto con Rodriguez che incrocia col destro alla perfezione per il 2-0, col passare dei minuti il Pescara cerca la reazione con la traversa colpita da Memushaj. Nel finale non arriva la replica del Delfino così al triplice fischio l’Entella conquista la vittoria.

Pisa-Chievo. La sfida si sblocca all’8′ con l’acrobazia di Meggiorini sul cross di Giaccherini, al 26′ Renzetti crossa per Segre che di testa colpisce a botta sicura ma Gori salva sulla linea. Nel finale di tempo Ceter supera Gori col pallonetto ma Caracciolo in extremis riesce a salvare la propria porta così si va a riposo sull’1-0 clivense. Nella ripresa arriva il pareggio nerazzurro col destro dal limite di Lisi, al 72′ sugli sviluppi di un corner Marconi di testa sfiora il palo. Nel finale pisani in inferiorità numerica per l’espulsione di Soddimo ma al triplice fischio la contesa si schiude in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 51-Crotone 37-Frosinone 37-Pordenone 36-Spezia 34*-Entella 34-Salernitana 33-Cittadella 33-Perugia 33-Pescara 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Juve Stabia 29-Venezia 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 14

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00