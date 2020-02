SERIE C FEMMINILE – Le convocate del Pomigliano per la sfida contro il Dream Team

POMIGLIANO. Ritorna il campionato Nazionale di Serie C per le ragazze di Pomigliano che domani 9 Febbraio alle ore 14:30 saranno impegnate nel derby in trasferta contro il Dream Team al campo “Blly” di Pianura. La super capolista con ben 10 punti sulla seconda della classe il Palermo, si è preparata al meglio per il nuovo impegno di campionato in quanto un derby è sempre una gara speciale.

Ecco l’elenco delle convocate per la 16′ giornata di campionato:

Portieri: Del Pizzo, Fierro.

Difensori: Apicella, Esposito Valentina, Iorio, Jegorova, La Manna, Lombardi, Ferrara.

Centrocampisti: Esposito Eliana, Esposito Luisa, Konstantopolou, Parretta, Russo Mary.

Attaccanti: Galluccio, Iannotta, Miroballo, Petraglia, Vecchione.

Fonte: Paola Mauro ufficio stampa Pomigliano femminile