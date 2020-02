Per la sfida di Champions League si insegue il record di incassi

Il pubblico

Sugli spalti ci saranno oltre 40 miila spettatori Trentacinquemila i biglietti già venduti per il match di Champions League contro il Barcellona, esauriti curve e distinti superiori, prosegue quella delle tribune Nisida e Posillipo. Va avanti molto bene quindi la prevendita e per la sfida contro Messi si potrebbe anche battere il record d’incassi di tutti i tempi. Gran pubblico anche oggi pomeriggio contro il Lecce: saranno in 40 mila allo stadio San Paolo a spingere gli azzurri. Il record stagionale di presenze risale al match contro il Brescia nell’anticipo all’ora di pranzo a Fuorigrotta: allo stadio erano in 45 mila. Fonte: Il Mattino