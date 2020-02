SCUOLA CALCIO NEW TEAM – Vittoria in trasferta per l’Under 16

Quest’oggi si sono giocate due partite di campionato della scuola calcio New Team San Giovanni del presidente Ciro Formisano e del direttore Gennaro Ciotola. Ecco i risultati.

Under 16 Regionale mr fisichella Striano – New Team 1-5 Battaglia Colurciello Botta Caldiero Bologna Sempre primi in classifica

Under 14 regionale mr curcio New team -capua 2-1 Morra morra Scontro diretto al vertice vinto Primato solitario in classifica

Domani i 2 2006 morra e marmolino sosterranno una settimana di prova con la ssc napoli Da domani l attaccante ramaglia leva 06 disputerà un torneo con il cagliari in Bielorussia Da martedi a giovedi invece giacomo bologna 2004 e giuseppe centanni 2006 in prova con la società virtus entella.

La Redazione