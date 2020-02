[Formazioni] Napoli/Lecce, esordio per Politano. Emergenza per Liverani

Quest’oggi allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli affronterà il Lecce per la quarta giornata di ritorno. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso recupera Koulibaly e Maksimonic che dovrebbe essere il duo centrale, mentre in porta Ospina in vantaggio su Meret. A centrocampo Lobotka avanti su Allan, infine in attacco probabile debutto di Politano che dovrebbe spuntarla su Callejon. Per i salentini è emergenza in attacco, out Farias e Babacar, mentre a centrocampo non ci sarà Tatchidis e tra i pali l’ex Gabriel. Per Liverani tutto sulle spalla di Saponara, Lapadula e Falco.