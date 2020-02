Fabio Liverani: “Gattuso? Sta ricompattando l’ambiente a Napoli. Per noi mission impossible”

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, con fischio d’inizio alle ore 15,00, il Lecce sfiderà gli azzurri per la quarta giornata di ritorno. Il tecnico dei salentini Liverani si presenta con diverse defezioni e in conferenza stampa analizza il momento dei suoi. “Gattuso è arrivato a Napoli ed aveva trovato una sorta di tsunami, ambiente spaccato all’interno, perciò dopo un mese non facile, sta trovando ora i giusti rimedi. Gennaro (Gattuso), ha ricompattato l’ambiente, per noi sarà una mission impossbile. Per noi sarà un test probante, in vista della sfida Champions League della prossima settimana. Ho diversi dubbi tra difesa e centrocampo, ballottaggi che scioglierò a poche ore dalla partita”.

La Redazione