SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Successo casalingo per l’Under 16 di Matafora

Vittoria faticosa per i nostri Under 16 allenati da Mister Matafora che riescono a battere lo Sporting Club Mediterraneo per 2-0, nella gara valevole per la 15ª Giornata del Campionato Regionale. Tanto impegno profuso per i nostri biancoazzurri per la conquista dei tre punti contro un avversario molto solido in campo, complice anche le nostre numerose assenze tra infortunati e squalificati, ma senza fermare la squadra allenata da Mister Matafora. Primo tempo particolarmente sterile per i nostri, contratti e poco fluidi nella manovra, non riuscendo a trasformare le idee in azioni di gioco, se non trovando qualche occasione su tiri dalla distanza e in mischia, ma senza essere troppo incisivi. Nella ripresa, però, lo spartito di gara viene stravolto con gli innesti dalla panchina e l’Internapoli riesce finalmente a far partire il motore in maniera convincete, prendendo possesso della metà campo avversaria e trovando maggior spazio di inserimento. L’offensiva non ci metterà molto a trovare la rete con la firma di Chiantese, bravo a chiudere in rete a volo sul secondo palo dopo una precisa azione corale. Sbloccato il risultato, i biancoazzurri si liberano anche mentalmente e incominciano ad essere più fluidi nei movimenti, dimostrandosi ancora più pericolosi e trovando in poco tempo il raddoppio con Cammarota su tap in. Una vittoria che ridà la terza posizione all’Internapoli, ma dovendo aspettare il resto delle gare della giornata di domani.

La Redazione