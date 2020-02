Curiosità – Napoli e Juve stesso albergo a Milano

Si legge sul CdS – Martedì sera il Napoli arriverà a Milano, alloggerà in un albergo che dista poco più di cinquecento metri da San Siro, dove il giorno dopo scenderà in campo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte. E fino a qui niente di nuovo e siamo nella normalità più assoluta. Ma c’è una curiosità, un aneddoto emerso ieri pomeriggio a Castel Volturno: nell’enorme hotel che ospiterà gli azzurri, mercoledì sera arriverà la Juventus, impegnata il giovedì – sempre in coppa Italia – contro il Milan. Il Napoli si incamminerà verso lo stadio presumibilmente intorno alle 19.15, a poco meno di due ore dal fischio di inizio, e i bianconeri sono attesi proprio per la cena. Sarri e i suoi ex calciatori potrebbero quindi sfiorarsi, ipotesi difficile ma non del tutto impossibile. E comunque si passeranno il testimone dell’albergo e anche quello della Coppa Italia.

La Redazione