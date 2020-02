UFFICIALE – In vista del Lecce tornelli aperti in “largo anticipo”

In vista della sfida delle ore 15,00 conto il Lecce, il calcio Napoli, attraverso il sito ufficiale, ufficializza che i tornelli saranno aperti alle ore 12,00. Il tutto per consentire ai tifosi di poter arrivare in tutta comodità allo stadio San Paolo, in modo ordinato per l’evento sportivo. Il club azzurro chiede ai suoi tifosi di lasciare liberi gli scalini in caso di emergenza e di non lanciare in campo petardi o fumogeni. Infine all’ingresso nei vari settori presentare i documenti d’identità, insieme al biglietto o abbonamento.

La Redazione