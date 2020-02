Serie B: Vittorie esterne per Empoli e Frosinone, bene anche il Crotone

Sabato 8 febbraio ore 15:00

Cittadella-Empoli 1-2 Mancuso (E) 6′, Adorni (C) 38′, Bajrami (E) 73′

Crotone-Cremonese 1-0 Simy (CRO) 87′

Pordenone-Livorno 2-2 Gavazzi (P) 39′, Bpogdan (L) 53′, Marras (L) 67′, Chiaretti (P) 83′

Venezia-Frosinone 0-1 Rodhen (F) 63′

Cittadella-Empoli. Il match si sblocca già al 6′ col colpo di testa di Mancuso sul perfetto cross di Fiamozzi, la reazione dei padroni di casa arriva al 28′ col calcio di punizione di Benedetti che supera la barriera ma non Brignoli. Al 38′ il Citta pareggia i conti con un perfetto tiro a fil di palo dal limite dell’area chiudendo i primi 45 minuti sull’1-1. Nella seconda frazione Bajrami cera il tap in dopo una respinta corta di Paleari ma spreca tutto calciando alle stelle. Al 73′ Bajrami aggiusta la mira e da due passi deposita in rete sfruttando l’assist di Mancuso. Nel finale La Mantia di testa il tris di testa ma la sfera colpisce il palo ma al triplice fischio gli empolesi riescono comunque a trionfare.

Crotone-Cremonese. Il primo brivido arriva al 16′ col tentativo dal limite di Palombi respinto dall’ottimo Cordaz, al 23′ Piccolo entra in area e serve sulla corsa Valzania che calcia centrando però un difensore avversario da ottima posizione. Nel finale di tempo Ciofani serve Palombi che in spaccata manca il bersaglio di un niente così al duplice fischio il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa Valzania entra in area e lascia partire un missile che Cordaz disinnesca con un super intervento. All’83’ Valzania cerca il vantaggio ma il suo tentativo si perde sul fondo. Nel finale Simy riesce a sbloccare il punteggio con un preciso colpo di testa sul cross al bacio di Mustacchio per il definitivo 1-0 calabrese.

Pordenone-Livorno. Dopo una fase iniziale di studio tra le due formazioni il primo brivido arriva al 21′ col tiro di Tremolada respinto da Luci in ripiegamento difensivo, nel finale di tempo Strizzolo vede e serve Gavazzi che da due passi non perdona siglando l’1-0 che chiude la prima frazione. Nei secondi 45 minuti Bogdan svetta più in alto di tutti in area e con un preciso colpo di testa trafigge Di Greogrio per l’1-1. Al 67′ i livornesi completano la rimonta con Marras che tutto solo in area non perdona siglando il 2-1. Nel finale la reazione del Pordenone col tiro dal limite di Chiaretti che si insacca inesorabilmente per il 2-2 che chiude la contesa in parità.

Venezia-Frosinone. La prima occasione arriva al 7′ col colpo di testa di Modolo sul quale Bardi si supera in tuffo, al 21′ Firenze serve Fiordilino che dal limite manca il bersaglio non di molto. La gara non regala molte emozioni e neanche nel finale arrivano palle-goal così al duplice fischio si è ancora fermi sullo 0-0. Nella ripresa i ciociari sbloccano il punteggio col tocco ravvicinato di Rodhen sfruttando il perfetto suggerimento di Beghetto. Nel finale Fiordilino lascia partire un destro a botta sicura che centra in pieno il palo. Nel recupero arriva il secondo legno per i lagunari col tentativo aereo di Zigoni così al triplice fischio il Frosinone si aggiudica il match.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 51-Crotone 37–Frosinone 37-Pordenone 36-Salernitana 33-Perugia 33-Cittadella 33-Pescara 32-Spezia 31*-Entella 31-Ascoli 31-Chievo 30-Empoli 30-Pisa 29-Juve Stabia 29-Venezia 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 14

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00