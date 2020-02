Serie A 23°giornata,Fiorentina-Atalanta:Rimonta bergamasca al Franchi!

Serie A 23°giornata,Fiorentina-Atalanta:

Prima occasione della gara è per l’Atalanta con Ilicic ,il quale supera in slalom gli avversari e piazza rasoterra il pallone ma Dragowski e bravo nel parare.Ci provano di nuovo gli ospiti ,stavolta con Pasalic.Il croato servito in area cerca di piazzarla ma non inquadra la porta,con il pallone che va a lato del palo.Ma è la Fiorentina a trovare il gol del vantaggio , con un tiro da fuori di Chiesa che batte Gollini sul suo palo.Nella ripresa pareggio immediato dei bergamaschi con Zapata.L’attaccante colombiano sfrutta un rimbalzo a suo favore e piazza il pallone all’angolino.Prova un tiro Pasalic da lontano ma va largo.L’Atalanta trova il gol del raddoppio con un tiro da fuori di Malinovsky ,complice un errore di Dragowski, che si infila all’angolino basso.Gli uomini di Gasperini gestiscono il vantaggio fino alla fine,ultimo brivido è un tiro da fuori di Chiesa che esce di poco sopra la traversa.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi (85′ Badelj), Pulgar (79′ Sottil), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone (46′ Vlahovic). All. Iachini



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, Pasalic (64′ Malinovskyi), Gosens; Gomez (90′ Tameze); Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Castrovilli (F), Zapata (A), Gollini (A), Vlahovic (F)