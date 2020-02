Le parole di Carlo Alvino,giornalista ,sul futuro di Gattuso:

“E’ stato preso forse come traghettatore, ma Gennaro Gattuso ogni giorno sta prendendo per mano la squadra e si sta conquistando la fiducia della società,la quale sta gestendo il tutto con razionalità.Il Napoli a prescindere da come finirà questo campionato si sta prendendo del tempo per decidere se Gattuso sia l’uomo giusto con cui continuare anche il prossimo anno”.