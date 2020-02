Il grande rientro: Koulibaly pronto a guidare la difesa azzurra

Il grande ritorno si avvicina. Sì, pare proprio che questa volta l’attesa possa finire nello spazio di poche ore. Ventiquattro, o giù di lì: domani con il Lecce, dopo un’assenza durata poco meno di due mesi e 8 partite tra il campionato e la Coppa Italia, Koulibaly dovrebbe ripiombare dal primo minuto al centro della difesa. Al suo posto, insomma: ci credono sia lui sia Gattuso, anche se oggi, in occasione delle prove tattiche, andrà in scena il provino decisivo. E non finisce così, a quanto pare: il candidato più autorevole di giornata al fianco di Kalidou è Maksimovic, assente da dieci partite tra squalifica e infortunio (le ultime due in panchina). Rientri importanti e un debutto dall’inizio: quello di Politano. Sì, Matteo sta scaldando il sinistro già da un po’ dopo l’esordio di Genova con la Samp: nient’altro da segnalare. Anzi sì: dentro Ospina e non Meret e quotazioni Allan in ascesa. Fonte: CdS