Contro il Lecce si prospetta un’ottima cornice di pubblico al San Paolo

Ieri è stata la giornata della vendita libera per il match contro il Barcellona e si sono registrate lunghe file ai botteghini, ma anche contro il Lecce i numeri sono interessanti. Come riporta il Corriere dello Sport, contro i salentini si sfonderà il muro dei 40 mila spettatori, meglio rispetto alla sfida interna contro la Juventus, quasi vicina al record contro il Brescia delle ore 12,30. Ancora 24 ore per avere una cornice di pubblico importante per risalire la china.

La Redazione