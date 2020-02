Avversario Napoli: bufera in casa blaugrana

Il bicchiere è mezzo pieno. Questa la posizione ufficiale del Barça dopo la temuta eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell’Atheltic Bilbao, eppure la tensione continua a tagliarsi con il coltello. Sarà anche vero che i baschi sono passati grazie all’unico tiro in porta, in pieno recupero, dopo che Griezmann e Messi avevano sprecato due ghiottissime palle gol, ma le occasioni, dal cambio sulla panchina, continuano a contarsi con il contagocce e la rosa è davvero ridotta ai minimi termini. Tra la sciagurata gestione della finestra invernale e i seri infortuni sofferti da Luis Suarez e Dembelé, i reduci della rosa della prima squadra sono appena 16. Circostanza che sta costringendo Leo a giocare, nonostante un persistente fastidio muscolare e che ha obbligato il febbricitante Piqué a partire tra i titolari giovedì scorso. Fonte: CdS