Il Napoli anche questa mattina ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica alle ore 15,00 allo stadio San Paolo contro il Lecce. La squadra ha svolto lavoro in palestra, mentre i portieri si sono allenati in campo. Per quanto riguarda Malcuit prosegue nel lavoro specifico sul terreno di Castel Volturno, rispettando la tabella di marcia.

La Redazione