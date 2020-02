[Grafico] Napoli/Lecce: ritornano K2 e Allan, salentini con i cerotti

Domenica alle ore 15,00 allo stadio San Paolo, il Napoli sfiderà il Lecce per la quarta giornata del girone di ritorno. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport, in casa azzurra ci saranno diversi ritorni dal primo minuto, come K2 in difesa, con Di Lorenzo sulla destra e Allan a centrocampo assieme a Demme e Zielinski. Novità in attacco con Politano favorito su Callejon, reparto completato da Milik e Insigne. I salentini invece avranno diverse assenze, out Tatchidis, Farias e Babacar. Recuperati ma solo per la panchina Gabriel, Majer e Shakov. Attacco composto da Saponara, Falco e Lapadula.

La Redazione