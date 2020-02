Ugolini:”I prossimi impegni fondamentali per la gara di Champions”

Queste le parole del giornalista Sky,Massimo Ugolini, sugli obiettivi del Napoli e sulle ambizioni per raggiungere la zona Champions:

“Il Napoli in questo momento vive un grande momento di forma.La gara di Champions contro il Barcellona si avvicina e gli azzurri hanno le carte in regola per far bene. Raggiungere il quarto posto è difficile ma non impossibile .Sta di fatto che i prossimi impegni contro il Lecce ed Inter saranno fondamentali per dare continuità al cammino degli azzurri,sia per il campionato che per far bene in coppa”.