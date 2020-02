Serie B: La Juve Stabia pareggia nel recupero, Provedel come Brignoli!

Venerdì 7 febbraio ore 21:00

Ascoli-Juve Stabia 2-2 Scamacca (A) 10′, Forte (J) rig. 62′, Ninkovic (A) 82′, Provedel (J) 95′

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Padoin (Ninkovic 74′), Ferigra, Gravillon, Sericola, Anderson, Cavion, Petrucci, Trotta (Troiano 89′), Scamacca, Morosini (Brlek 82′). A disposizione: Novi, Marchegiani, De Alcantara, Valentini, Eramo, Ninkovic, Troiano, Brlek, Pinto, Covic, Matos. Allenatore: Zanetti.

JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel, Vitiello, Fazio, Allievi, Germoni, Bifulco (Izco 82′), Addae, Calò, Mallamo (Di Mariano 89′), Canotto (Rossi 77′), Forte. A disposizione: Polverino, Esposito, Tonucci, Melara, Mezavilla, Calvano, Di Gennaro, Izco, Rossi, Di Mariano, Elia. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Abisso.

Ammoniti: Allievi (J) 9′, Fazio (J) 25′, Bifulco (J) 27′, Gravillon (A) 37′, Morosini (A) 47′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 10′ con Scamacca che ruba palla a Fazio e solo davanti al portiere non sbaglia per l’1-0 bianconero, al 25′ Scamacca cerca la doppietta con un tiro dai 20 metri ma Provedel non si lascia sorprendere. La prima occasione dei campani arriva al 39′ con Canotto che dopo aver superato il diretto marcatore calcia sul fondo, nel finale di tempo non arriva la reazione della Juve Stabia così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 ascolano.

Secondo tempo. Nella ripresa Trotta cerca la soluzione mancina di controbalzo ma Provedel in tuffo respinge con la punta delle dita, al 62′ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai campani che lo specialista Forte trasforma spiazzando Leali. Continua a premere la squadra di casa e all’82’ Ninkovic controlla da fuori e col destro trafigge Provedel con un gran tiro, nel finale di gara la Juve Stabia prende d’assalto l’area bianconera e all’ultimo respiro sugli sviluppi di un corner il portiere ospite Provedel sigla in mischia di testa (alla Brignoli) il definitivo 2-2 che chiude la contesa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 51-Pordenone 35-Crotone 34-Frosinone 34-Salernitana 33-Cittadella 33-Perugia 33-Pescara 32-Spezia 31*-Entella 31-Ascoli 31-Chievo 30-Pisa 29-Juve Stabia 29-Venezia 27-Empoli 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00