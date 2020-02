Pronto il rinnovo per Rino Gattuso: tra un mese la firma

Gattuso ha spesso rimarcato che lui a Napoli ci vorrebbe restare e che per farlo ha bisogno di risultati. Evidentemente, il suo lavoro, la sua abnegazione, la sua filosofia calcistica, devono però aver già convinto il patron azzurro. Infatti, stando a quanto si legge su Cronache di Napoli, Gennaro Gattuso rinnoverà il suo contratto con il Napoli a breve. Si tratterebbe proprio di una questione di giorni. 30, più o meno. Il quotidiano spiega che Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in lui l’uomo del futuro e avrebbe deciso di non esercitare la clausola d’uscita prevista sul contratto del tecnico calabrese. Il presidente del Napoli ne avrebbe parlato con Jorge Mendes, divenuto ormai una sorta di suo confidente. Si tratterebbe di un contratto fino al 2022, con ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus legati ai risultati. Il mese prossimo sarà quindi decisivo per il futuro di Gattuso.