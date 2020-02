Mertens, due volte in otto giorni: pranzi capitolini o giallorossi?

Due volte in otto giorni. A Mertens piace Roma, ciò è indubbio. E ci mancherebbe. E’ altrettanto indubbio che alla Roma piace Mertens. E ci mancherebbe anche il contrario. Decisivo, giocatore di qualità e personalità, jolly d’attacco ed a scadenza di contratto. L’optimum. Come si leggeva anche sul Corriere dello Sport di ieri, martedì 4 febbraio l’attaccante è stato visto in città insieme a due uomini. In precedenza, il 28 gennaio, era già stato a Roma in compagnia della moglie. Una foto, scattata nello stesso ristorante dove ha mangiato pure tre giorni fa, “La Buca di Ripetta”, lo testimonia. Qualunque sia il futuro di Mertens, sono giorni importanti per definirlo. Il Napoli propone un rinnovo di due anni a una cifra leggermente inferiore rispetto all’ingaggio attuale (4,2 milioni annui), ma il classe ’87 avrebbe chiesto un triennale con lo stesso stipendio, in aggiunta a un bonus di 5 milioni da incassare al momento della firma. Fonseca non ha mai nascosto la stima per il calciatore, Mertens si sarebbe reso disponibile a parlarne. Il nodo da sciogliere resta lo stipendio, ma a fine stagione ci saranno diverse uscite in casa giallorossa, la liquidità la si potrebbe recuperare