Nonostante la polemica sui prezzi troppo alti per Napoli-Barcellona, in programma al San Paolo il 25 febbraio alle ore 21:00, i biglietti stanno andando a ruba. Infatti già dalle 5:30 del mattino c’era la fila per acquistare i tagliandi. La Curva B è già sold-out, mentre per la A restano pochissimi biglietti. In calo anche la disponibilità per i Distinti e Nisida.