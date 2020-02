Lorenzo Insigne: “Il casino post-Salisburgo? Solo colpa nostra”

Ai microfoni di Sky è stato intervistato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne sul momento della squadra e sugli episodi di Champions League. “Calcisticamente siamo diventati il peggior avversario per il Liverpool, qando li affrontiamo spesso facciamo partite eccezionali. Il pari di Anfield fu eccezionale per grinta e voglia di mettersi in evidenza da parte di tutti. Il post-gara contro il Salisburgo? Il casino lo abbiamo combinato noi e lo potevamo evitare. E’ inutile guardare indietro, restiamo uniti e compatti per risalire in classifica”.

La Redazione