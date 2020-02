Sarri: “Non ho visto Sanremo, conoscendo Cristiano…”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona. A far parlare la presenza di Cristiano Ronaldo a Sanremo, per assistere alla performance della compagna Georgina. Ecco cosa ha dichiarato il tecnico toscano: “Non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi e per rilassarmi ho visto un film. Conoscendo Cristiano so che avrà dormito le ore giuste, non ho alcun dubbio”.

Su CR7: “Oggi si presenterà all’allenamento in buonissime condizioni come ha sempre fatto da quanto è tornato dall’infortunio”.

Sul Verona: “Credo sia palese che il Verona stia facendo una grande stagione, è imbattuto da tanto, ha un allenatore di alto livello ed è una squadra aggressiva che molto bene. Penso sia chiaro anche ai nostri giocatori che la partita sia difficile, l’approccio dev’essere di buon livello. Mi sembrerebbe di sottovalutare l’intelligenza dei miei giocatori sottolineando questo concetto, il campionato che sta facendo il Verona è sotto gli occhi di tutti”.

Sul 4-3-3: “E’ il modulo che in questo momento dà maggiori garanzie. Adesso con Douglas Costa il 4-3-3 è più facile. Se valuterò, ad esempio, che fare la partita col 4-3-1-2 sia meglio, la squadra sarà pronta”.