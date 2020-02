Gattuso ha una Ferrari in mano: Deve solo saperla guidare

Aspettando il Barcellona meglio godersi anche la partita con il Lecce. Il Napoli sarà accompagnato da una bella cornice di pubblico nella sfida di domenica contro i salentini. Il San Paolo risponderà presente per un match che sulla carta può sembrare facile ma che può diventare complicato se non si gioca con umilità e con la massima concentrazione. Di certo il pubblico sarà quello delle grandi occasioni. Finalmente si gioca alle 15:00 di domenica e quindi non ci saranno impegni al di fuori del tifo per i propri colori. Il momento è ottimo, i successi con Lazio, Juventus e Sampdoria hanno caricato l’ambiente. Ma adesso si devono superare le prove con le piccole. Che prima del successo con la Signora sono venute al San Paolo ad imporsi. Liverani dall’altra parte ha un gruppo in salute che ha battuto largamente il Toro e quindi non vorrà essere la vittima sacrificale. Ma Gattuso oggi ha una Ferrari in mano che deve solo saper guidare. Sono rientrati ormai tutti e quindi a livello di organico si è migliorato a posto. È naturale che poi il bolide deve saper correre. Facendo felice un popolo partenopeo che fino al match con la Lazio di Coppa Italia ha patito le pene dell’inferno. Non a caso, poi, il San Paolo si è svuotato. Praticamente si sentivano cantare solo i sostenitori della fazioni opposte. C’era anche una presa di posizione degli ultrà per il codice di regolamento d’uso dello stadio troppo duro. Alla fine si è trovato un punto di incontro e oggi lo stadio ha cominciato a fare la differenza. Basti pensare alla spinta avuta contro la Signora e la festa finale per il successo firmato da Zielinski ed Insigne. Fonte: Il Roma