Faggiano, ds Parma: “Llorente ci interessava, ci abbiamo provato…”

Intervistato da Tuttomercatoweb, il DS del Parma Daniele Faggiano ha fatto il punto sul calciomercato dei ducali. Ha fatto riferimento anche ad un interessamento per l’attaccante del Napoli Fernando Llorente. La società gialloblu, infatti, in questa stagione ha dovuto porre rimedio ai tanti infortuni che stanno martoriando la punta Roberto Inglese.

Ecco, in tal senso le parole di Faggiano: “Esposito ci piaceva anche da prima che Inglese si facesse male. Al ragazzo, peraltro, faccio gli auguri di pronta guarigione. Come calciatore e come uomo non merita tanta sfortuna. Per quanto riguarda alcuni nomi circolati, un paio abbiamo effettivamente provato a portarli a Parma. Di Piatek ho già parlato, anche con Llorente c’è stato qualcosa. Ci abbiamo provato ma non vuol dire che fosse facile”.