Domani sarà già vigilia di Napoli/Lecce. Dopo la vittoria in quel di Marassi, gli azzurri saranno di scena al San Paolo per affrontare la squadra di Liverani, reduce dal bel successo contro il Torino dell’ ormai ex tecnico granata, Mazzarri. L’appuntamento in campo è per domenica alle ore 15.00, quello con le parole di mister Gattuso e l’abituale conferenza pre-gara, è invece per domani, ore 12.15 a Castelvolturno.