Anche contro il Lecce continua il ballottaggio Meret-Ospina

Domenica al San Paolo arriva il Lecce, avversario da prendere con le pinze, per questo Gattuso non vuole dare vantaggi alla squadra di Liverani. Diversi i ballottaggi per il tecnico degli azzurri, compreso quello tra i pali. Secondo il Corriere dello Sport, tra Meret e Ospina, dovrebbe spuntarla il portiere friulano. Contro la Sampdoria nulla poteva fare sui tiri di Quagliarella e il rigore di Gabbiadini, anzi in entrambi i casi per poco non ci è arrivato. In compenso è apparso poco sereno con i piedi e nelle uscite. Una normale pausa di riflessione per il classe ’97, un predestinato che cerca solo la continuità.

La Redazione