[Video] – Ricordando un Napoli/Lecce, ai tempi di Mazzarri e un super Cavani

Napoli-Lecce 4-2: cronaca e tabellino

„Il Napoli dà subito l’impressione di voler fa sua la gara, ma bisogna attendere 26′ perchè la gara si sblocchi, grazie ad una splendida azione personale del Pocho Lavezzi, che batte Benussi, con un gol tanto bello quanto importante. Al 33′ un bell’assist di Pandev lancia in rete Cavani, che raddoppia. Al 41′, con un tiro da fuori area, Dzemaili sigla la rete del 3-0. Partita chiusa, si direbbe. Ma il Napoli rientra in campo molle dopo l’intervallo ed Aronica al 54′ permette a Muriel di fare quel che vuole in area, prima di infilare De Sanctis per il gol del 3-1. Serve ancora Lavezzi per chiudere definitivamente la gara all’82’, quando con un perfetto cross dalla sinistra pesca Cavani solo sulla linea di porta per il 4-1. Nell’ultima azione di gioco, in pieno recupero, Corvia anticipa di testa il rientrante Grava e fissa il risultato sul 4-2.“

NAPOLI-LECCE 4-2

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis, Fernandez, Aronica, Fideleff (30′ st Grava), Maggio, Dzemaili, Inler (21′ st Hamsik), Dossena, Pandev (15′ st Gargano), Lavezzi, Cavani. A disp. Rosati, Campagnaro, Zuniga, Santana. All. Mazzarri

Lecce (5-3-1-1): Benassi, Oddo, Ferrario, Tomovic, Esposito (1′ st Obodo), Mesbah, Cuadrado, Strasser, Grossmuller (1′ st Corvia), Pasquato (26′ st Bertolacci), Muriel. A disp. Julio Sergio, Giandonato, Brivio, Di Michele. All. Di Francesco

Arbitro: Romeo di Verona

Marcatori: 26′ pt Lavezzi, 33′ pt Cavani, 41′ pt Dzemaili, 9′ st Muriel, 39′ st Cavani, 48′ st Corvia

Note: ammoniti Fideleff, Strasser, Ferrario. Al 41′ st espulso il tecnico del Lecce Di Francesco.

Fonte: napolitoday

