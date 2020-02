Malfitano:”E’ vero che i toni di Commisso sono stati da boss ma l’ultima di Nedved mi è parsa pure eccessiva”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport sulla discussione post partita Juventus – Fiorentina:

“Intervistare un giocatore senza vincoli è diventato impossibile. Nedved? Credo che alla Juve ci sono state obiettivamente poche cadute di stile, ma l’ultima di Nedved mi è parsa pure eccessiva. E’ vero che i toni di Commisso sono stati da boss, ma c’è anche la delusione e la rabbia di chi crede di aver perso immeritatamente la partita. La Fiorentina già si era lamentata in precedenza degli errori arbitrali, ma se la mettiamo su questo piano, cosa dovrebbe dire De Laurentiis? Avrebbe dovuto fare la rivoluzione? Andare a conquistare il palazzo della Federazione a Roma e della Lega a Milano? Sono cose che succedono, il Napoli ci è andato dentro 4-5 volte, con una classifica infame. Gattuso? Buon lavoro, siamo abituati ad entusiasmarci e deprimerci in poco tempo, ci vuole equilibrio. La vittoria di Genova è stata un toccasana, la squadra ha dato ulteriori dati di ripresa ma ha evidenziato alcune lacune che vanno colmate. Politano titolare contro il Lecce? Stamattina ho scritto un articolo sul personaggio Politano, scrivendo che domenica dovrebbe partire dal primo minuto. Non ho alcuna certezza, è un ragionamento fatto. Negli ultimi tempi Callejon non mi sta entusiasmando”.