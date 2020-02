Sabatini: “Sarebbe bello che Messi finisse la carriera in Italia”

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito della Serie A e non solo: “Messi via dal Barcellona? Sarebbe clamoroso ma non impossibile, credo che qualcosa da chiarire ci sia coi catalani. Sarebbe splendido ci regalasse di chiudere la sua carriera in Italia. Giocare con Ronaldo? Servirebbero due palloni. Verona sorprendente e con singoli di valore: Kumbulla ha vinto 7 duelli aerei su 10 con Milinkovic mi pare un gran difensore, Rahmani, nuovo calciatore del Napoli è ottimo. Il Napoli ha fatto un grande acquisto prendendolo per giugno. Pessina un bel centrocampista, non so se è tutto merito di Juric ma è una squadra che ha corsa e gioco per dar fastidio alla Juve. Alla Lazio manca Correa che dà imprevedibilità, non per nulla la dirigenza ha tentato di prendere Giroud”.