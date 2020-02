Gli intoccabili di Rino Gattuso: I fantastici 4 del Napoli

GLI INTOCCABILI

In queste prime nove partite, ci sono quattro giocatori a cui Rino Gattuso non ha mai rinunciato: Manolas, Di Lorenzo, Insigne e Mario Rui. Ecco, da domenica il greco (a cui sono stati concessi alcuni giorni di permesso per volare a Rodi dove è nata la figlia) potrà tirare il fiato: Maksimovic è pronto e i due potranno iniziare ad alternarsi. Al centro della difesa tornerà probabilmente Koulibaly che nel gioco delle coppie può avere come alternativa anche lo stesso Di Lorenzo. Ma non solo: perché Di Lorenzo fa “coppia” anche con Hysaj per il ruolo di terzino destro, mentre l’albane-se, si sa, può essere anche impiegato a sinistra, dove Rui fa gli straordinari essendo l’unico di ruolo. Il tecnico del Napoli in ogni caso vuole un terzino che spinge e uno che difende, per mantenere il giusto equilibrio. Fonte: Il Mattino