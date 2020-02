Il dossier arbitrale si ingrossa anche contro la Sampdoria

QUEL MANI DI CUADRADO

Il resto è cronaca di questi giorni, con gli azzurri che finalmente sembrano essersi ripresi con le tre vittorie di fila. Ma resta la costante di decisioni arbitrali strane. Per fortuna stavolta ininfluenti. È accaduto, ad esempio, contro la Juventus. Un mani di Cuadrado netto. Molto più netto di tanti altri fischiati in campionato. A esempio di quello di Zielinski fischiato a Firenze alla prima di campionato. La storia la conosciamo. Il Napoli vince 2-1 e l’errore di Mariani – e anche del Var in silenzio – cade nel dimenticatoio. Ma le immagini rimangono lì, nel web, a favore dei complottisti, di chi vede il Napoli perseguitato. Teorie social, sicuramente. Ma il dossier intanto si ingrossa, anche con l’ultimo episodio, lunedì contro la Samp: Politano viene toccato da Colley sulla linea dell’area di rigore. Ammonizione per simulazione. Il replay mostra che il contatto c’è stato. Il dubbio che possa essere rigore c’è ma il Var, molto attento sul precedente fallo di Manolas su Quagliarella, anche qui resta in silenzio. Fonte: Il Mattino